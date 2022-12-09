СМИ: За 8 месяцев Россия вынудила получить свои паспорта 300 тысяч украинцев

С начала полномасштабного российского вторжения и по октябрь включительно гражданство России получили почти 300 тысяч украинцев. Такие данные приводит издание «Медиазона» на основании данных российского МВД.



«С апреля по сентябрь российское гражданство приобрели около 211 тысяч украинцев. Сразу после начала российского вторжения количество жителей Украины, подававших заявления на паспорт РФ, резко сократилось, однако с июля, когда российский президент Владимир Путин разрешил получать гражданство в упрощенном порядке всем гражданам Украины это число снова выросло», - говорится в материале.



С октября, когда Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, все жители этих территорий автоматически получили право считаться российскими гражданами после принесения присяги. По этой схеме в течение месяца паспорта получили около 40 тысяч человек. Три четверти этих паспортов было выдано в Ростовской области.



Также в октябре активизировалась выдача паспортов для граждан Украины в оккупированном Крыму – за месяц их получили 30 тысяч человек. Как отмечает «Медиазона», значительную часть из них составляют беженцы, которых фактически заставляют получать паспорта, потому что без российских документов почти невозможно получить какие-либо социальные услуги.



С 2016 по 2020 год российское гражданство, по данным властей РФ, в среднем получали около 200 тысяч украинцев ежегодно (включая жителей территории, контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР»).