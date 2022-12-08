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ЕС отказался признавать российские паспорта, выданные оккупантами

08 декабря 2022, 21:02

ЕС отказался признавать российские паспорта, выданные оккупантами

Совет Европейского Союза принял решение об отказе в признании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или на самопровозглашенных отдельных территориях Грузии, или лицам, которые там проживают, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины и на практику России, которая заключается в выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Кроме того, это является результатом одностороннего решения России признать в 2008 году независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

«Захватническая война России против Украины является вопиющим попранием международного порядка, который основывается на правилах, что ставит под угрозу мир и безопасность в Европе. Сегодняшнее решение Совета ЕС является еще одним подтверждением нашей решительной поддержки Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территорий Россией, и мы еще раз подчеркиваем право Украины освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными территориями», заявил Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Российские проездные документы, выданные в указанных регионах, уже не признаются, либо находятся в процессе непризнания странами-членами ЕС. Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.

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