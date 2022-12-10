Обстрелы Донетчины: В Бахмуте, Авдеевке и Константиновке — раненые

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, два человека ранены в Бахмуте, по одному — в Авдеевке и Константиновке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1251 мирный житель. 2715 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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