Обстріли Донеччини: У Бахмуті, Авдіївці та Костянтинівці — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, двох людей поранено в Бахмуті, по одному — в Авдіївці та Костянтинівці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинув 1251 мирний житель. 2715 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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