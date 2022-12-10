Сколько пленных удерживают в Еленовке, сообщил Лубинец

Оккупанты удерживают в колонии в Еленовке Донецкой области 150 украинцев. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает «Радио Свобода».



«Нас еще раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку», — сказал Лубинец.



По его информации, в числе удерживаемых — военные и гражданские.



Омбудсмен также рассказал, что на украинских пленных могут давить, чтобы они отказывались от возвращения.



«Нам часто дают информацию, что тот или иной гражданин или гражданка Украины не хотят возвращаться. Мы сейчас нарабатываем вариант, как лично я это могу проверить. Как один из вариантов, когда я лично присутствую, и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена. Все остальное я рассматриваю как возможное давление на наших граждан, чтобы они не возвращались», — пояснил он.