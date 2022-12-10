Скільки полонених утримують в Оленівці, повідомив Лубінець

Окупанти утримують в колонії в Оленівці Донецької області 150 українців. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає «Радіо Свобода».



«Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку», — сказав Лубінець.



За його інформацією, серед утримуваних — військові та цивільні.



Омбудсмен також розповів, що на українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення.



«Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатись. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній, і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Решту я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися», — пояснив він.