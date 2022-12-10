Жителям Донетчины передадут печки-буржуйки

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минреинтеграции по предоставлению топливной древесины жителям Харьковской области и передаче печек-буржуек на нужды жителей Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что древесина для отопления жилья жителям освобожденных от оккупантов населенных пунктов Харьковщины будет направлена безвозмездно. В свою очередь Донетчина получит 600 мобильных металлических буржуек для нужд жителей.

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