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Жителям Донетчины передадут печки-буржуйки

10 декабря 2022, 13:47

Жителям Донетчины передадут печки-буржуйки

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минреинтеграции по предоставлению топливной древесины жителям Харьковской области и передаче печек-буржуек на нужды жителей Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что древесина для отопления жилья жителям освобожденных от оккупантов населенных пунктов Харьковщины будет направлена безвозмездно. В свою очередь Донетчина получит 600 мобильных металлических буржуек для нужд жителей.

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