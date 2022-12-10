Жителям Донеччини передадуть пічки-буржуйки

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо надання паливної деревини мешканцям Харківської області та передачі печей-буржуйок на потреби жителів Донецької області. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Наголошується, що деревина для опалення житла мешканцям звільнених від окупантів населених пунктів Харківщини буде спрямована безоплатно. Своєю чергою, Донеччина отримає 600 мобільних металевих буржуйок для потреб мешканців.

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