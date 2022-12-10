Снимали видео на руинах: В Мариуполе подростки подорвались на снаряде

В оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Есть пострадавшие. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Первый в 09:00, второй в 09:40 в районе улицы Курчатова. Первый взрыв: подростки полезли снимать "Тик-ток" на руинах, и сдетонировал снаряд. Угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв — цепная реакция первого взрыва», — уточнил Андрющенко.



Он подчеркнул, что Мариуполь остается сверх опасным городом. Разминирование де-факто остановлено. В лучшем случае бомбы, снаряды и мины просто промаркированы лентами.

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