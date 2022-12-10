Знімали відео на руїнах: У Маріуполі підлітки підірвалися на снаряді

В окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Є постраждалі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Перший о 09:00, другий о 09:40 в районі вулиці Курчатова. Перший вибух: підлітки полізли знімати "Тік-ток" на руїнах, і здетонував снаряд. Загрози життю немає, проте обидва у лікарні з травмами. Просто дивом лишилися живі. Другий вибух — ланцюгова реакція першого вибуху», — уточнив Андрющенко.



Він наголосив, що Маріуполь залишається наднебезпечним містом. Розмінування де-факто зупинено. У кращому разі бомби, снаряди та міни просто промарковані стрічками.

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