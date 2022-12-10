Времени понадобится гораздо больше: Когда Одессе вернут свет

После утренних атак оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, энергетики продолжают восстанавливать разрушенные энергообъекты. Без света остаются Одесса и почти вся область. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.



Отмечается, что энергетики ДТЭК и НЭК «Укрэнерго» сделали все возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры: котельные, водоканал, больницы. Чтобы, несмотря на отсутствие света, у жителей Одессы были тепло и вода.



«Ситуация в энергетике Одесской области остается сложной. Энергетики продолжают неустанно работать… По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. После завершения восстановительных работ, энергетики ДТЭК Одесские электросети смогут начать включать свет на время», — пояснили в компании.



Напомним, российские силы нанесли очередной удар по инфраструктуре Одессы. Из-за масштаба разрушений отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.



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