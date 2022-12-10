Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Часу знадобиться набагато більше: Коли Одесі повернуть світло

10 грудня 2022, 22:48

Часу знадобиться набагато більше: Коли Одесі повернуть світло

Після ранкових атак окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині енергетики продовжують відновлювати зруйновані енергооб'єкти. Без світла залишаються Одеса та майже вся область. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Наголошується, що енергетики ДТЕК та НЕК «Укренерго» зробили все можливе, щоб оперативно подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури: котельні, водоканал, лікарні. Щоб, попри відсутність світла, мешканці Одеси мали тепло та воду.

«Ситуація в енергетиці на Одещині залишається складною. Енергетики продовжують невпинно працювати… За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів на Одещині знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт, енергетики ДТЕК Одеські електромережі зможуть почати вмикати світло на якийсь час», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, російські сили завдали чергового удару по інфраструктурі Одеси. Через масштаб руйнувань відключено від електроенергії усі споживачі, окрім критичної інфраструктури.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Енергетика
Місця
Одеса

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:54
Головні події в окупації 10 грудня
22:13
Двом поліцейським Луганщини загрожує довічне. Вони перейшли на бік окупантів
21:46
У Криму нарахували десять військових аеродромів окупантів та два авіазаводи
21:07
У Сімферополі пролунали вибухи. Окупанти повідомляють про роботу ППО
20:15
«Окупанти метушаться»: У Мелітополі пролунали вибухи
18:53
«ДНР» та «ЛНР»: Жителям скоро почнуть видавати поліси ОМС
16:08
У Криму горіли казарми, де розміщувалися мобілізовані. Є загиблі
15:35
Три райони Донецька потрапили під потужний обстріл
13:08
У Маріуполі щодня знищують щонайменше одну багатоповерхівку
09:54
«ДНР»: Через обстріли загинула одна людина, ще двоє — поранені
23:12
Головні події в окупації 9 грудня
19:14
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
17:26
Правозахисниця: Окупанти звинувачують українських підлітків у коригуванні обстрілів і беруть у полон
17:04
«Банк Росії» відкрив відділення на окупованих територіях
16:52
ЗМІ: За 8 місяців Росія змусила отримати свої паспорти 300 тисяч українців
Всі новини
22:54
Головні події в окупації 10 грудня
22:48
Часу знадобиться набагато більше: Коли Одесі повернуть світло
22:13
Двом поліцейським Луганщини загрожує довічне. Вони перейшли на бік окупантів
21:46
У Криму нарахували десять військових аеродромів окупантів та два авіазаводи
21:07
У Сімферополі пролунали вибухи. Окупанти повідомляють про роботу ППО
20:15
«Окупанти метушаться»: У Мелітополі пролунали вибухи
19:53
18 млрд євро: Рада Євросоюзу схвалила допомогу Україні
19:09
Німеччина передає Україні електрогенератори
18:53
«ДНР» та «ЛНР»: Жителям скоро почнуть видавати поліси ОМС
18:01
Вивезення українського зерна: У РФ заявили про переговори у Туреччині
17:25
У Херсоні снаряди влучили в пологове відділення лікарні
16:08
У Криму горіли казарми, де розміщувалися мобілізовані. Є загиблі
15:35
Три райони Донецька потрапили під потужний обстріл
15:06
Обстріли Харківщини: Синєгубов розповів про цілі окупантів
14:29
Знімали відео на руїнах: У Маріуполі підлітки підірвалися на снаряді
Всі новини
ВІДЕО
«Окупанти метушаться»: У Мелітополі пролунали вибухи
10 грудня, 20:15
Три райони Донецька потрапили під потужний обстріл
10 грудня, 15:35
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
09 грудня, 19:14

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама