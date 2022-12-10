Часу знадобиться набагато більше: Коли Одесі повернуть світло

Після ранкових атак окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині енергетики продовжують відновлювати зруйновані енергооб'єкти. Без світла залишаються Одеса та майже вся область. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.



Наголошується, що енергетики ДТЕК та НЕК «Укренерго» зробили все можливе, щоб оперативно подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури: котельні, водоканал, лікарні. Щоб, попри відсутність світла, мешканці Одеси мали тепло та воду.



«Ситуація в енергетиці на Одещині залишається складною. Енергетики продовжують невпинно працювати… За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів на Одещині знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт, енергетики ДТЕК Одеські електромережі зможуть почати вмикати світло на якийсь час», — пояснили в компанії.



Нагадаємо, російські сили завдали чергового удару по інфраструктурі Одеси. Через масштаб руйнувань відключено від електроенергії усі споживачі, окрім критичної інфраструктури.



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