В Одессе отключили свет всем потребителям

Российские силы нанесли очередной удар по инфраструктуре Одессы. Из-за масштаба разрушений отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.



«Сейчас в городе есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все "Пункты несокрушимости" ("Пункти незламності"», — отметил Труханов.



Он добавил, что специалисты ДТЭК работают над ликвидацией повреждений.



«Ситуация трудная, но контролируемая», — резюмировал он.