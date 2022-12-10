В Одессе отключили свет всем потребителям

Российские силы нанесли очередной удар по инфраструктуре Одессы. Из-за масштаба разрушений отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«Сейчас в городе есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все "Пункты несокрушимости" ("Пункти незламності"», — отметил Труханов.
Он добавил, что специалисты ДТЭК работают над ликвидацией повреждений.
«Ситуация трудная, но контролируемая», — резюмировал он.