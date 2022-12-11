Жители Донецкой области пострадали от обстрелов оккупантов

Двое мирных жителей Донецкой области получили ранения 10 декабря в результате обстрелов российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Один гражданский был ренен в Бахмуте, другой — Максимильяновке.



Отмечается, что за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину 1251 мирный житель погиб в Донецкой области и 2717 получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул глава администрации.