Кириленко рассказал о ситуации на Донецком, Горловском и Лисичанском направлениях

В Донецкой области ночью российские силы продолжали вести обстрелы на разных участках фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении ночью под периодические обстрелы попадали окрестности Марьинской и Очеретинской громад, а утром Авдеевка трижды попала под артобстрел.



На Горловском направлении погибли два человека — в Бахмуте и Ивановском. Есть раненые в Бахмуте. В громаде повреждены две многоэтажки и три частных дома. Единичные обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской громады.



На Лисичанском направлении три человека ранены и семь домов повреждены в Ямполе Лиманской громады.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли девять мирных жителей, еще 16 — ранены.