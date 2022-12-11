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Штаб «вагнеровцев» уничтожен в Луганской области

11 декабря 2022, 14:03

Штаб «вагнеровцев» уничтожен в Луганской области

Уничтоженный «Гостевой дом Жданова» в Кадиевке, где базировалась ЧВК «Вагнера». Фото: соцсети Уничтоженный «Гостевой дом Жданова» в Кадиевке, где базировалась ЧВК «Вагнера». Фото: соцсети

Штаб наемников частной военной компании «Вагнер» был уничтожен ночью в оккупированной россиянами Кадиевке (Стаханове) Луганской области в результате обстрела. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Они все же прислушиваются к нашему президенту и курят там, где надо. У них там состоялся "хлопок" — как раз там, где был штаб "вагнеровцев"», — рассказал Гайдай.

По его словам, российские оккупанты понесли огромные потери. Он добавил, что медицина у них не на должном уровне, поэтому Гайдай уверен, что половина раненных наемников умрет еще до того, как им окажут первую помощь.

Отметим, что российские медиа ранее сообщали, что украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по так называемому «Гостевому дому Жданова» в центре Кадиевки. Ряд телеграм-каналов написали, что в гостинице располагался штаб ЧВК «Вагнера». Местные «власти» же заявили, что гостиница не функционировала.

Уничтоженный «Гостевой дом Жданова» в Кадиевке, где базировалась ЧВК «Вагнера». Фото: соцсети

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