Оккупанты ужесточили меры мобилизации на Луганщине — Гайдай

Российские оккупанты в регионах Луганской области усилили меры принудительной мобилизации мужчин на войну. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



Он отметил, что в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.



«Повестки в Меловом получают почти все. Оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных», — сказано в сообщении.



По словам Гайдая, в Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации - в военкоматы их доставляют силой.



«Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях оккупационных войск, россияне рассылают смс сообщения с предупреждением относительно уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей», — добавил глава администрации.