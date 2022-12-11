ВСУ разгромили базу кадыровцев в Мелитополе и, вероятно, ликвидировали их командира

ВСУ нанесли ночью ракетный удар по базе «Привал охотника» в Мелитополе, гда располагалась база кадыровцев. Среди убитых с большой вероятностью оказался «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова, — сообщает местное издание «РИА Мелитополь».



Вероятно, по базе отработали HIMARS. Начался масштабный пожар, под завалами оказались оккупанты. Россияне сразу заявили, что в заведении якобы отдыхали гражданские, хотя обстрел произошел во время комендантского часа.



Отмечается, что в «Привале охотника» находились расквартированные кадыровцы. Убитых и раненых оккупантов было много. О масштабах потерь оккупантов может свидетельствовать уже тот факт, что «скорые» на место происшествия вызвались со всего города, даже из самых отдаленных окраин. Пострадавших везли сразу в Крым, потому что в больницах Мелитополя уже нет места.



Издание констатирует, что на комфортабельной базе жили не рядовые кадыровцы, а высшее командование.



«Доподлинно известно, что на базе отдыха "Привал охотника" жили российские оккупанты. Там и отдыхали, развлекались, ели в ресторане и расслаблялись в сауне. Очевидно, что рядовых солдат жить в таких роскошных условиях никто не приютил бы, а это означает, что по итогам ночного удара можно рассчитывать на безвозвратные потери среди "верхушки" оккупационных подразделений в Мелитополе. По предварительной информации, наибольшие потери в результате удара по "Привалу охотника" понесли расквартированные в Мелитополе кадыровцы. Сообщается, что с большой вероятностью мог быть ликвидирован их главарь, "смотрящий" по региону от Кадырова Мурад Саидов», — отмечает издание.



Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что по предварительным подсчетам, в Мелитополе ликвидировано около 200 российских оккупантов.