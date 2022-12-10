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«Оккупанты суетятся»: В Мелитополе прозвучали взрывы

10 декабря 2022, 20:11

«Оккупанты суетятся»: В Мелитополе прозвучали взрывы

Мелитополь. Фото: Ивана Федорова Мелитополь. Фото: Ивана Федорова

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«В Мелитополе горячо. Более десяти громких взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем хорошие новости от ВСУ», — анонсировал Федоров.

Позже он добавил, что из-за взрывов в восточной части города начался пожар: горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свою базу.

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