В Мелитополе у подъезда «замглавы ВГА» сработало взрывное устройство

В оккупированном Мелитополе Запорожской области совершено покушение на «заместителя главы военно-гражданской администрации» Николая Волыка. Около его подъезда сработало взрывное устройство. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



«Как уже установили следователи, самодельное взрывное устройство было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в восьми метрах от подъезда. По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путем: в 50 метрах от места взрыва были обнаружены два окурка от сигарет с фильтром. Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении.



Уточняется, что сам Волык не пострадал — у него повреждена куртка.