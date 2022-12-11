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Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей

11 декабря 2022, 17:44

Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей

Игорь Захаревич и Денис Пушилин. Скриншот Игорь Захаревич и Денис Пушилин. Скриншот

Игорь Захаревич уволен с должности главы оккупационной администрации Дебальцево. Соответствующий «указ» подписал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

В своем телеграм-канале Пушилин объяснил решение об увольнении Захаревича поездкой в Дебальцево, где он услышал множество жалоб в адрес Захаревича от местных жителей.

«Жалоб от людей очень много. Так работать не годится», — подчеркнул Пушилин.

В частности, на опубликованном видео жители жалуются на то, что в Дебальцево не ходят автобусы.

Также жители одного из многоквартирных домов пожаловались на некачественный ремонт своей пятиэтажки.

Другим сегодняшним «указом» Пушилина в должности «заместителя председателя правительства» утверждена Лариса Толстыкина. Она исполняла обязанности «вице-премьера» с 8 ноября.

В январе 2021 года Игорю Захаревичу заочно было сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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