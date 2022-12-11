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Пушилін звільнив «мера» Дебальцево. Пояснив це скаргами місцевих мешканців

11 грудня 2022, 17:44

Пушилін звільнив «мера» Дебальцево. Пояснив це скаргами місцевих мешканців

Ігор Захаревич та Денис Пушилін. Скріншот Ігор Захаревич та Денис Пушилін. Скріншот

Ігоря Захаревича звільнено з посади голови окупаційної адміністрації Дебальцевого. Відповідний «указ» підписав голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

У своєму телеграм-каналі Пушилін пояснив рішення про звільнення Захаревича поїздкою до Дебальцевого, де він почув безліч скарг на адресу Захаревича від місцевих жителів.

«Скарг від людей дуже багато. Так працювати не годиться», — наголосив Пушилін.

Зокрема, на опублікованому відео мешканці скаржаться на те, що в Дебальцевому не ходять автобуси.

Також мешканці одного з багатоквартирних будинків поскаржилися на неякісний ремонт своєї п'ятиповерхівки.

Іншим сьогоднішнім «указом» Пушиліна в посади «заступника голови уряду» затверджено Ларису Толстикіну. Вона виконувала обов'язки «віце-прем'єра» з 8 листопада.

У січні 2021 року Ігореві Захаревичу заочно було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації та зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

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