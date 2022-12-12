СБУ задержали трех российских агенток в Донецкой области

СБУ обезвредила троих российских агенток в Донецкой области. Фото: СБУ

Правоохранители Украины обезвредили российскую агентуру, которая наводила ракеты на школы, роддома и другие объекты в Донецкой области. Об этом сообщили в СБУ.



Отмечается, что три задержанные женщины собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка. Также они передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.



«Среди задержанных - три местных жительницы, которых подконтрольное РФ «МГБ «ДНР» завербовало после начала полномасштабного вторжения. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения вражеских задач. Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию пунктов и делали отметки на электронных картах, затем полученную информацию передавали своему «связному», находящемуся во временно захваченной Горловке. А он уже «отчитался» куратору агентурной сети. Куратором оказалась заместитель руководителя подконтрольного России местного «МГБ «ДНР», - сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили у злоумылениц компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с оккупантами, а также паспорта РФ.

Следователи СБУ сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 («Государственная измена совершенная в условиях военного положения») УК Украины.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки правоохранители задокументировали 35 военных преступлений армии РФ в регионе.