Российская армия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки

За минувшие сутки правоохранители задокументировали 35 военных преступлений армии РФ в Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



Всего за сутки оккупанты атаковали 13 населенных пунктов региона. Ими обстреляны города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Часов Яр, Константиновка, пгт Большая Новоселка, села Каменка, Веселое, Бердичи, Времевка, Калиновка, Днепроэнергия, Карловка.

Армия РФ атаковала Донецкую область авиацией, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», АГС, артиллерией, танками.

Уничтожены и повреждены за сутки 19 гражданских объектов Донецкой области – 7 жилых домов, школа, гостиница, помещение комбината, админздание, железнодорожный мост, рынок, хозяйственное сооружение, автомобили.

«Зафиксировано пять ракетных ударов по ЗРК «С-300» по Константиновке. Вражеские снаряды попали в инфраструктуру и дома жителей, ранены. Из «Градов» российские войска атаковали поселок Великая Новоселка, попала в многоквартирный дом, погиб местный житель», - рассказали полицейские.

Отмечается, что обстрелы не прекращаются в Бахмуте, оккупанты обстреливают город артиллерией, есть раненые.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 66 человек, с начала обязательной эвакуации – более 32 500 человек, среди них 4887 – дети, 1943 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке, ранили двоих в Бахмуте и одного в Константиновке.