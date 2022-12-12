В оккупированном Скадовске неизвестные взорвали авто замглавы «администрации» Херсонской области

Сегодня днем в оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль замглавы оккупационной администрации Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей, которые стали свидетелями происшествия.



«Где-то в 12:30 взорвали гранату у дома Булюка. Рядом с домом стоял его автомобиль. От взрыва водитель упал на руль. Сам Булюк получил ранение, но жив, был весь в крови. Их обоих забрала скорая помощь. Российская полиция на место взрыва не приехала», – рассказали очевидцы происшествия.



Информацию об этом «Суспільному» подтвердил и Скадовский городской голова Александр Яковлев.



«Я не знаю, как относительно состояния здоровья, но взорвался его автомобиль и получил ранения. Водитель погиб, а его доставили в больницу в Симферополь», - рассказал Яковлев.



В телеграмм-канале Скадовского горсовета сообщили, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Проводят обыски и проверки документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт.