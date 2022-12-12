Минэнерго: Российские войска обесточили в Украине 44 высоковольтные ЛЭП

На данный момент российскими войсками обесточено в Украине 44 высоковольтных воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Координационной группы по энергетике G7+, передает пресс-служба Министерство энергетики.



«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтные воздушные линии. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение», – сказал он.



По словам министра, энергетическое ведомство сформировать запас оборудования, который позволит восстанавливать энергосистему после следующих российских ракетных ударов.



Как сообщили в Минэнерго, участники заседания подтвердили готовность и дальше оказывать поддержку украинскому энергосектору.



«В частности, США планируют в ближайшее время доставить крупную партию по оборудованию для украинских энергетических компаний», - говорится в сообщении.



В Координационную группу по энергетике G7+ входят представители стран Группы Семи, а также Европейского Союза, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, а также ЕБРР, Всемирного банка и Секретариата Энергетического сообщества.