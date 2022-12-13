Российские СМИ сообщили, что силовики нашли документы в доме полковника СБУ на Луганщине

Сотрудники Росгвардии якобы нашли в доме полковника СБУ в Троицком районе оккупированной части Луганской области видеокамеры, жесткие диски с личной и служебной информацией, документы на покупку sim-карт и радиостанции. Об этом сообщает «РИА Новости».



Утверждается, что загородный дом принадлежит гражданской жене полковника.



Заявляется, что с февраля этого года дом пустует.



«Особое внимание» сотрудники Росгвардии обратили на найденный фотоальбом якобы со встречи выпускников Национальной академии СБУ.