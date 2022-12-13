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В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация — «Укрэнерго»

13 декабря 2022, 14:16

В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация — «Укрэнерго»

По состоянию на 13 декабря в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, дефицит электроэнергии остается значительным. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

«Ухудшение погодных условий на всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) оказывает негативное влияние на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад», - написали в компании.

Отмечается также, что на востоке оккупанты снова обстреляли несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы в компании обещают начать после разрешения ВСУ.

Кроме того в «Укрэнерго» сообщили, что на деоккупированных территориях удалось запитать населенные пункты, которые оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

Ранее в компании ДТЭК сообщили, что в Одессе и области жителям вернули электричество.

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