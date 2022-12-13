Всем жителям Одессы и области возобновили подачу электричества — ДТЭК

В Одессе и области жителям вернули электричество. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Отмечается, что в регионе тем не менее до сих пор действуют экстренные отключения.



«Пытаемся включать свет каждому потребителю хотя бы несколько часов, но это очень сложно», — сообщили в компании, дополнив, что ситуация осложнена авариями из-за перегрузки электросетей.

Также в ДТЭК рассказали, что сейчас в регионе круглосуточно работает 206 ремонтных бригад компании, чтобы ликвидировать аварии, а в первую очередь ремонтируют специалисты там, где больше всего потребителей или где больше суток нет света.

«Пожалуйста, помогите энергетикам и извлеките из розеток все энергоемкие приборы, а после восстановления электроснабжения - не включайте их одновременно», — призвали в ДТЭК.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Украины сообщили, что к украинской энергосистеме подключили энергоблок атомной электростанции, выведенный с рабочего строя после массированного ракетного обстрела страны 23 ноября.