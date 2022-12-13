МИД Франции: 450 млн евро, объявленных на конференции в Париже, пойдут в помощь украинской энергетике

На международной конференции солидарности с народом Украины в Париже была объявлена помощь в размере около 1 млрд долларов, из которых 450 млн евро пойдут на энергетику и 25 млн евро – на водоснабжение. Об этом сообщила министерка иностранных дел Франции Катрин Колонна во время пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



«Помощь, о которой мы огласили сегодня, достигает 800 млн евро…Я рада оповестить, что цифра будет больше, мы приближаемся к 1 млрд евро. Сегодня эксперты еще пересчитают все оглашения, заявления. Приблизительно 1 млрд евро есть. Я хочу подчеркнуть отдельно, что это новые обещания, благодаря проведению этой конференции», - сказала она.



Министерка подчеркнула, что это не кредиты, а пожертвования и неотложная помощь, чтобы Украина могла пережить зиму.



В частности, из указанного 1 млрд евро 450 млн евро пойдут на энергетику, 25 млн евро – на водоснабжение, 38 млн евро – на продовольствие, 17 млн евро – здравоохранение, 22 млн евро – на транспорт, приблизительно 93 млн евро – еще не определены на какие сферы.