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МЗС Франції: 450 млн євро, оголошених на конференції в Парижі, підуть на допомогу українській енергетиці

13 грудня 2022, 16:25

МЗС Франції: 450 млн євро, оголошених на конференції в Парижі, підуть на допомогу українській енергетиці

На міжнародній конференції солідарності з народом України в Парижі було оголошено допомогу у розмірі близько 1 млрд доларів, з яких 450 млн євро підуть на енергетику та 25 млн євро – на водопостачання. Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона під час прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Допомога, про яку ми оголосили сьогодні, сягає 800 млн євро… Я рада сповістити, що цифра буде більшою, ми наближаємося до 1 млрд євро. Сьогодні експерти ще перерахують усі оголошення, заяви. Приблизно 1 млрд євро є. Я хочу підкреслити окремо, що це нові обіцянки завдяки проведенню цієї конференції», - сказала вона.

Міністерка наголосила, що це не кредити, а пожертвування та невідкладна допомога, щоб Україна могла пережити зиму.

Зокрема, із зазначеного 1 млрд євро 450 млн євро підуть на енергетику, 25 млн євро – на водопостачання, 38 млн євро – на продовольство, 17 млн євро – охорону здоров'я, 22 млн євро – на транспорт, приблизно 93 млн євро – ще не визначено на які сфери.

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