Верховная Рада разрешила беспошлинный ввоз в Украину генераторов и другого энергооборудования

Верховная Рада поддержала законопроекты №8197 и №8196 о беспошлинном ввозе в Украину генераторов и сопутствующего оборудования. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков.



«Мы освободили от уплаты пошлины и НДС не только генераторы, но и Starlink и международную помощь от организации Энергетического Сообщества», - заявил он.



Как отметил представитель «Голоса» Ярослав Железняк, норма будет действовать до мая 2023 года, беспошлинный ввоз работает также и для физических лиц.



«Учли мою правку по поводу распространения такого освобождения и для почтовых и экспресс-отправлений», – добавил он.



Кроме того, законопроекты позволяют хранить горючее без лицензии в объеме до 2 тысяч литров.