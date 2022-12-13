Верховна Рада дозволила безмитне ввезення в Україну генераторів та іншого енергообладнання

Верховна Рада підтримала законопроекти №8197 та №8196 про безмитне ввезення в Україну генераторів та супутнього обладнання. Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков.



«Ми звільнили від сплати мита та ПДВ не лише генератори, а й Starlink та міжнародну допомогу від організації Енергетичної Спільноти», - заявив він.



Як зазначив представник «Голосу» Ярослав Железняк, норма діятиме до травня 2023 року, безмитне ввезення працює також і для фізичних осіб.



«Врахували моє виправлення з приводу поширення такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень», – додав він.



Крім того, законопроекти дозволяють зберігати пальне без ліцензії обсягом до 2 тисяч літрів.