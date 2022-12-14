В ночь с 12 на 13 декабря в районе Новоайдара были уничтожены 15 оккупантов

В ночь с 12 на 13 декабря в районе оккупированного Новоайдара были уничтожены более 15 военнослужащих армии РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, в связи со значительным количеством раненых из-за удара военных РФ, так называемым указом оккупационных «властей», на нужды захватчиков региона передана больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время в области от российскких оккупантов освобождены 13 населенных пунктов.