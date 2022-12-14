У ніч із 12 на 13 грудня в районі Новоайдара було знищено 15 окупантів

У ніч із 12 на 13 грудня в районі окупованого Новоайдара було знищено понад 15 військовослужбовців армії РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його інформацією, у зв'язку зі значною кількістю поранених через удар військових РФ, так званим указом окупаційної «влади», на потреби загарбників регіону передано лікарню №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарню №3 у місті Луганськ.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що зараз в області від російських окупантів звільнено 13 населених пунктів.