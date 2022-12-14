Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Луганской области деоккупированы 13 населенных пунктов — Гайдай

14 декабря 2022, 09:15

В Луганской области деоккупированы 13 населенных пунктов — Гайдай

В настоящее время в Луганской области от российскких оккупантов освобождены 13 населенных пунктов. Об этом сообщил Сергей Гайдай.

«К Новому году, уверен, Генштаб ВСУ сможет порадовать прогрессом на Кременском и Сватовском направлениях», — сказал он.

Также в Луганской ОВА рассказали, что лесные хозяйства будут предоставлять дрова жителям деоккупированных сел.

По словам Гайдая, мобилизация в Луганской области - это «сбор «остатков роскоши» россиянами», а мобилизованных в регионе мужчин оккупанты бросают в атаки, чтобы выявить позиции ВСУ.

В оккупированных городах, как рассказал глава Луганской ОВА, вырезают радиаторы в многоэтажках, а отопительный сезон в захваченных российскими войсками населенных пунктах востока Украины сорван.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены два мирных жителя.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Война Оккупация деоккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:33
«ДНР»: Утром в Горловке из-за обстрелов погибли два человека
09:31
В ночь с 12 на 13 декабря в районе Новоайдара были уничтожены 15 оккупантов
09:15
В Луганской области деоккупированы 13 населенных пунктов — Гайдай
22:43
Главные события в оккупации 13 декабря
20:51
РосСМИ: Замглавы «администрации» Херсонщины Губарева — под домашним арестом
17:51
Оккупанты обещают расселить во временных пунктах 2 тысячи жителей Северодонецка
15:24
В центре оккупированного армией РФ Мелитополя прогремел взрыв
14:58
В «ДНР» заявили о гибели трех жителей поселка Луганское
11:46
В Донецке отменили установку новогодней елки
11:10
Российские СМИ сообщили, что силовики нашли документы в доме полковника СБУ на Луганщине
10:13
Пушилин рассказал, когда Кремль запланировал выборы в «ДНР»
09:48
«ДНР»: Пять человек погибли и четверо ранены от обстрелов за сутки
09:18
Жителям многоэтажек Северодонецка оккупанты предлагают выделить дрова для обогрева
08:53
В «ЛНР» заявили о ранении двух человек в Кременной в ходе обстрела
08:25
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в многоквартирный дом, есть пострадавшие
все новости
10:11
В Херсоне — взрывы, пожар, есть погибший и раненый
09:57
Все 13 запущенных армией РФ по Украине утром дронов сбили силы ПВО — Зеленский
09:33
«ДНР»: Утром в Горловке из-за обстрелов погибли два человека
09:31
В ночь с 12 на 13 декабря в районе Новоайдара были уничтожены 15 оккупантов
09:15
В Луганской области деоккупированы 13 населенных пунктов — Гайдай
08:54
В Донецкой области два человека пострадали от обстрелов
08:48
Ночью российские войска обстреляли города Никополь и Марганец
08:11
Утром Киев атаковали российские дроны
22:51
Военные РФ могут сдаться в плен украинскому дрону. Видеоинструкция от Генштаба
22:43
Главные события в оккупации 13 декабря
22:08
В СНБО сообщили о производстве снарядов калибрами 122 и 152 мм в Украине
21:29
В публичном доступе их нет: Где узнать адреса прифронтовых «Пунктов несокрушимости»
20:51
РосСМИ: Замглавы «администрации» Херсонщины Губарева — под домашним арестом
20:14
Россия хочет восстановить возможности для «большого наступления». Кулеба назвал сроки
19:55
Украинская и трофейная российская: Как восстанавливают технику на передовой
все новости
ВИДЕО
Армия РФ обстреляла Краматорск, в центре города в домах вылетели окна
13 декабря, 13:03
Девятый пакет санкций против России: какие ограничения предусмотрены ►
13 декабря, 09:37
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
12 декабря, 09:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама