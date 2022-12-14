В Луганской области деоккупированы 13 населенных пунктов — Гайдай

В настоящее время в Луганской области от российскких оккупантов освобождены 13 населенных пунктов. Об этом сообщил Сергей Гайдай.

«К Новому году, уверен, Генштаб ВСУ сможет порадовать прогрессом на Кременском и Сватовском направлениях», — сказал он.



Также в Луганской ОВА рассказали, что лесные хозяйства будут предоставлять дрова жителям деоккупированных сел.



По словам Гайдая, мобилизация в Луганской области - это «сбор «остатков роскоши» россиянами», а мобилизованных в регионе мужчин оккупанты бросают в атаки, чтобы выявить позиции ВСУ.



В оккупированных городах, как рассказал глава Луганской ОВА, вырезают радиаторы в многоэтажках, а отопительный сезон в захваченных российскими войсками населенных пунктах востока Украины сорван.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены два мирных жителя.