Состоялся обмен пленными с РФ: В ОП сообщили, кого удалось вернуть

Обмен пленными. Фото: ОП

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям — Мурекези Суэди», — уточнил Ермак.



Он добавил, что также возвращены тела четверых погибших.

Напомним, предыдущий обмен пленными прошел 6 декабря.