Жилье не отапливается, нет мест: Правозащитница рассказала о проблемах переселенцев

Перед переселенцами, которые размещаются в местах компактного проживания (МКП), стоят несколько вызовов. Об этом рассказала ведущий юрист по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Бурау.



«В этом случае основными вызовами являются наличие мест и обеспечение условий проживания», — пояснила юрист.



Бурау уточнила, что не все МКП подходят для проживания детей и лиц с инвалидностью. В них чаще всего недостаточно места, нет специально оборудованных комнат, подъемных лифтов и т.д.



Еще одна широко распространенная проблема: временное жилье не всегда отапливается. А те МКП, что отапливаются, не всегда имеют топливо.



«Их нужно обеспечивать топливом, утеплять сами строения», — сказала правозащитница.



Она добавила, что к этому процессу активно подключились гуманитарные организации.



Проблема с отоплением есть и у переселенцев, которые проживают в домах частного сектора — в разных областях. В первую очередь, нет топлива, также в старых домах нет утепления, устаревшие окна и двери выпускают много тепла на улицу.

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