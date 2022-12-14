Житло не опалюється, немає місць: Правозахисниця розповіла про проблеми переселенців

Перед переселенцями, які розміщуються у місцях компактного проживання (МКП), стоять кілька викликів. Про це розповіла провідна юристка з питань адвокації БФ «Право на захист» Анастасія Бурау.



«У цьому випадку основними викликами є наявність місць та забезпечення умов проживання», — пояснила юристка.



Бурау уточнила, що не всі МКП підходять для мешкання дітей та осіб з інвалідністю. У них найчастіше недостатньо місця, немає спеціально обладнаних кімнат, підіймальних ліфтів тощо. Ще одна поширена проблема: тимчасове житло не завжди опалюється. А ті МКП, що опалюються, не завжди мають паливо.



«Їх треба забезпечувати паливом, утеплювати самі будівлі», — сказала правозахисниця.



Вона додала, що до цього процесу активно приєдналися гуманітарні організації.



Проблема з опаленням є й у переселенців, які мешкають у будинках приватного сектору — у різних областях. Насамперед немає палива, також у старих будинках немає утеплення, застарілі вікна та двері випускають багато тепла на вулицю.

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