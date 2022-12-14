Италия и Франция одобрили предоставление Украине систем ПВО SAMP/T Mamba — СМИ

Франция и Италия приняли заявку Украины на передачу системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T Mamba, последние нюансы по поводу поставки зенитно-ракетного комплекса были согласованы. Об этом пишет издание Challenges.



По информации журналистов, посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил уверенность, что страны дали «зеленый свет» для передачи ЗРК.



«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», — пишет издание.



ЗРК предназначена для защиты важных объектов и развернутых сил от ракетных угроз, самолетов и беспилотников.