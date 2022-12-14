Італія та Франція схвалили надання Україні систем ППО SAMP/T Mamba — ЗМІ

Франція та Італія прийняли заявку України на передачу системи протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T Mamba, останні нюанси щодо постачання зенітно-ракетного комплексу було погоджено. Про це пише видання Challenges.



За інформацією журналістів, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен висловив упевненість, що країни дали «зелене світло» для передачі ЗРК.



«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», — пише видання.



ЗРК призначена для захисту важливих об'єктів та розгорнутих сил від ракетних загроз, літаків та безпілотників.