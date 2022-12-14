Корниенко: После завершения военного положения не сразу проведут выборы. Нужен переходный период

После войны в Украине не сразу проведут выборы, для этого нужен «переходный период». Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.



Он отметил, что после военного положения нельзя проводить выборы, а по окончании откроется путь к ним.



«По завершении военного положения будет очень тяжело сразу провести выборы. Надо какой-нибудь небольшой переходный период. И он может быть разный для разных территорий. Например, если мы освобождаем территории, которые давно оккупированы – Донецк, Луганск, Крым – нужно выяснить, какой страны там есть граждане, провести соответствующие мероприятия по проверке. А что касается территорий, которые были недавно оккупированы – например Херсонская область – там можно проводить национальные выборы», – сказал Корниенко.



Он считает, что в местных выборах нужно работать над законодательством, чтобы обезопаситься от коллаборантов.



«Речь может идти о нескольких месяцах, звучавших срок 4-5 месяцев. Он направлен на то, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей. Очень много людей, уехавших за границу, внутренне перемещенных лиц, погибших», – отметил он.



Корниенко сообщил, что ЦИК и профильные международные организации уже нарабатывают идеи относительно того, как организовать выборы за рубежом.