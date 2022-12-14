Корнієнко: Після завершення воєнного стану не одразу проведуть вибори. Потрібен перехідний період

Після війни в Україні не одразу проведуть вибори, для цього потрібний «перехідний період». Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.



Він зазначив, що після воєнного стану не можна проводити вибори.



«По завершенні воєнного стану дуже важко відразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різним для різних територій. Наприклад, якщо ми звільняємо території, які давно окуповані – Донецьк, Луганськ, Крим – потрібно з'ясувати, якою країною є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки. А щодо територій, які були нещодавно окуповані – наприклад Херсонська область – там можна проводити національні вибори», – сказав Корнієнко.



Він вважає, що у місцевих виборах потрібно працювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів.



«Йдеться про кілька місяців, ще звучали терміни 4-5 місяців. Він спрямований на упорядкування ситуації зі списками виборців. Дуже багато людей, які виїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб, які загинули», – зазначив він.



Корнієнко повідомив, що ЦВК та профільні міжнародні організації вже напрацьовують ідеї щодо того, як організувати вибори за кордоном.