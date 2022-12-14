Лубінець: Офіс омбудсмена верифікував перебування у РФ 12 тисяч українських дітей

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово. Про це розповів уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубинець під час брифінгу.



За його словами, зазначені цифри відрізняються від інформації, яка обговорюється в публічній площині щодо того, що близько 150 тисяч українських дітей знаходяться на території Росії.



«Як омбудсмен, разом із правоохоронними органами, з Офісом генерального прокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території Росії, в якому статусі, які дії проводяться в щодо нього російською владою», - зазначив Лубинець.



Він уточнив, що з кожної окремої нагоди українські правоохоронці відкривають кримінальне провадження.