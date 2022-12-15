Около 40 снарядами армия РФ обстреляла Днепропетровскую область

Ночью и утром российские оккупационные войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из «Градов» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Била армия РФ по Мировской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Всего в населенные пункты Никопольщины, по данным Резниченко, за ночь и утро прилетело не менее 40 вражеских снарядов, обошлось без пострадавших.

«В Марганецкой общине есть разрушения частного жилья и хозяйственных сооружений. Изуродован газопровод. В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия атак еще уточняются. Идет обследование пораженных территорий», - написал глава Днепропетровской ОВА.

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