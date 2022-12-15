Близько 40 снарядами армія РФ обстріляла Дніпропетровську область

Вночі та вранці російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Армія РФ обстрілювала Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. У населені пункти Нікопольщини, за даними Резніченка, за ніч та ранок прилетіло не менше 40 снарядів армії РФ, але обійшлося без постраждалих.



«У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечений газогін. У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

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