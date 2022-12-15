Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Обстрел Харьковской области: поврежден объект инфраструктуры, ранена женщина

15 декабря 2022, 09:10

Обстрел Харьковской области: поврежден объект инфраструктуры, ранена женщина

За минувшие сутки российские оккупационные войска вели интенсивный обстрел Купянского направления. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск», - сообщил он.

Как сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи в пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Отмечается, что пострадавшая госпитализирована в среднем состоянии.

Кроме того, около 23.45 в Купянске в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры, горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

Еще по теме

Места
Харьковская область Купянск
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:39
В оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью горела база армии РФ
08:24
В «ДНР» заявили о смерти пяти человек за сутки
08:17
В Донецке заявили о самом массированном с 2014 года обстреле: Прямые попадания и пожары
22:59
Главные события в оккупации 14 декабря
20:39
В Энергодаре снова новый «мэр». Им стал сотрудник «Росатома»
17:03
В «ДНР» заявили о ранении жительницы села под Донецком
15:26
В Горловке благодаря украинскому подполью уничтожено 100 оккупантов — ЦНС
13:58
Оккупанты намерены снести целый квартал в Мариуполе — горсовет
12:09
Обмен пленными: «ДНР» заявила, что вернула более 100 человек
11:01
«ДНР»: В Донецке ранены гражданские
09:33
«ДНР»: Утром в Горловке из-за обстрелов погибли два человека
09:31
В ночь с 12 на 13 декабря в районе Новоайдара были уничтожены 15 оккупантов
09:15
В Луганской области деоккупированы 13 населенных пунктов — Гайдай
22:43
Главные события в оккупации 13 декабря
20:51
РосСМИ: Замглавы «администрации» Херсонщины Губарева — под домашним арестом
все новости
10:19
В Донецкой области оккупанты вели обстрелы вдоль всей линии фронта
10:16
За сутки в Херсонской области в ходе обстрелов погибли три человека, 13 ранены
09:52
МОМ: Только 7% украинцев готовятся к переезду из-за холода и обстрелов
09:45
В Иркутской области РФ горел нефтеперерабатывающий завод
09:39
В оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью горела база армии РФ
09:29
Где возможно новое наступление ВСУ — анализ ►
09:11
В Украине из-за развязанной РФ войны погибли 447 детей
09:10
Обстрел Харьковской области: поврежден объект инфраструктуры, ранена женщина
09:02
На Донетчине из-за обстрелов погибли двое гражданских, еще четверо — ранены
08:46
Польша признала Россию государством-спонсором терроризма
08:45
Около 40 снарядами армия РФ обстреляла Днепропетровскую область
08:24
В «ДНР» заявили о смерти пяти человек за сутки
08:17
В Донецке заявили о самом массированном с 2014 года обстреле: Прямые попадания и пожары
22:59
Главные события в оккупации 14 декабря
22:35
В оккупации требуют предъявлять российские паспорта при замене автономеров
все новости
ВИДЕО
Где возможно новое наступление ВСУ — анализ ►
15 декабря, 09:29
В Донецке заявили о самом массированном с 2014 года обстреле: Прямые попадания и пожары
15 декабря, 08:17
Армия РФ обстреляла Краматорск, в центре города в домах вылетели окна
13 декабря, 13:03

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама