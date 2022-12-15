Обстрел Харьковской области: поврежден объект инфраструктуры, ранена женщина

За минувшие сутки российские оккупационные войска вели интенсивный обстрел Купянского направления. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск», - сообщил он.



Как сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи в пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Отмечается, что пострадавшая госпитализирована в среднем состоянии.



Кроме того, около 23.45 в Купянске в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры, горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.