Обстріл Харківської області: пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено жінку

Минулої доби російські окупаційні війська вели інтенсивний обстріл Куп'янського напрямку. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.



«Окупанти завдавали ударів по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Червоне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ», - повідомив він.



Як повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги у смт Ківшарівка Куп'янського району, 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Зазначається, що постраждалу госпіталізовано у середньому стані



Крім того, близько 23:45 у Куп'янську внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.