В оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью горела база армии РФ

В захваченной российскими войсками Кадиевке Луганской области взорвалась база с личным составом оккупантов, а также БК. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



В Луганской ОВА ранее заявляли, что в Кадиевку и Алчевск, управлять и работать в местных ГАИ и МРЭО оккупанты привезли людей из Краснодарского края, а всех кто там трудился до этого выгнали.

По информации Гайдая, оккупанты продолжают обстрел деоккупированных населенных пунктов Луганской области авиабомбами и ракетами С-300.



«Местные жители обеспечены лекарствами и продуктами питания, налажена мобильная связь, уговариваем людей эвакуироваться», - написал он.



Кроме того на освобожденной от войск РФ территории Луганской области в следующее воскресенье, как рассказал Гайдай, «Укрпочта» планирует выдавать пенсии.



Также глава Луганской ОВА сообщил, что вблизи Белогоровки оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ и тяжело, но армия Украины продвигается вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

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