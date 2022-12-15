В окупованій Кадіївці на Луганщині вночі горіла база армії РФ

У захопленій російськими військами Кадіївці Луганської області вибухнула база із особовим складом окупантів, а також БК. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



У Луганській ОВА раніше заявляли, що в Кадіївку та Алчевськ, керувати та працювати в місцевих ДАІ та МРЕО окупанти привезли людей з Краснодарського краю, а всіх хто там працював до цього вигнали.



За інформацією Гайдая, окупанти продовжують обстріл деокупованих населених пунктів Луганської області авіабомбами та ракетами С-300.



«Місцеві жителі забезпечені ліками та продуктами харчування, налагоджено мобільний зв’язок, вмовляємо людей евакуюватися», - написав він.



Крім того, на звільненій від військ РФ території Луганської області наступної неділі, як розповів Гайдай, «Укрпошта» планує видавати пенсії. Також голова Луганської ОВА повідомив, що поблизу Білогорівки окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ і важко, але армія України просувається вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

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